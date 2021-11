Causa maltempo il ponte è chiuso, Latini: «Appaltati i lavori di manutenzione»

Al centro dell’attenzione negli ultimi giorni il ponte sul Musone di Via Cagiata ad Osimo, che a causa del maltempo è stato anche sottoposto, in via precauzionale, ad una temporanea chiusura. «La zona in questione – evidenzia il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini – necessita di una effettiva e sostanziale manutenzione. Da qualche anno si sta intervenendo in modo graduale e non complessivo e da informazioni ricevute dai competenti uffici regionali proprio di recente sono stati appaltati i lavori di manutenzione ordinaria a monte dei laghetti fino al ponte in questione. Gli interventi dovrebbero iniziare già dalla prossima settimana, riducendo il rischio che l’area situata sotto alla struttura venga invasa da ramaglie e materiali vari trasportati dal fiume».

Interventi che vengono ritenuti necessari, ma non in grado di garantire che in futuro i problemi non si ripresenteranno. «Ci viene fatto presente –conclude Latini – che alla luce dei disagi riscontrati la soluzione potrebbe essere proprio quella di procedere alla realizzazione di un nuovo ponte, strutturalmente più adeguato di quello attuale. Questione che ovviamente resta di competenza della Provincia. Gli ulteriori sopralluoghi potranno chiarire diversi aspetti».