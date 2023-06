Frane e allagamenti in provincia, 40 interventi (finora) dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle 18 circa in diverse zone della privincia, a causa della pioggia caduta nel pomeriggio. Al momento sono circa quaranta gli interventi fatti a causa di prosciugamenti di cantine e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti. Le zone più colpite sono quelle di Agugliano, Polverigi ed Offagna.

Non si segnalano danni a persone per il momento. Anche nella zona di Fano sono stati circa quaranta gli interventi fatti per il maltempo, sempre a causa di allagamenti vari. Interventi ancora in atto.