Maltempo, c'è una zona critica: smottamenti e persone bloccate in casa

La zona maggiormente colpita in queste ore dal maltempo è quella di Sassoferrato. I vigili del fuoco stanno portando avanti diversi interventi. Si segnalano persone bloccate in casa e strutture ricettive che hanno fatto salire gli ospiti ai piani più alti. Smottamenti in strada e sono in arrivo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco anche in altre città. Interventi per alberi caduti in strada a Osimo, Jesi e Genga. Rami a terra segnalati a San Marcello, in via Serra. Sempre nella zona di San Marcello sono in corso dei blackout. Pioggia incessante da circa due ore, ma senza criticità, nel fabrianese. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Allagamenti anche a Jesi

Loreto, cade un albero e finisce sul giardino di una casa

