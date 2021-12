Il maltempo non dà tregua, sottopassi e strade allagate in tutto il territorio

Sottopassi e strade allagate. E' questo il bilancio del maltempo che dalla serata di ieri si sta abbattendo sulla nostra provincia. Nella giornata di ieri la protezione civile aveva diramato l'allerta arancione nelle Marche, ipotizzando forti temporali e venti in burrasca.

Pioggia e vento hanno interessato soprattutto il territorio di Senigallia, dove il sindaco ha deciso di chiudere le scuole, e Jesi. Già da questa mattina è stato chiuso il sottopasso della superstrada di Jesi Est e quello della Goldengas. Sempre a Jesi chiusa la strada che da via Agraria va in direzione San Marcello. In quest'ultimo tratto i tecnici del Comune hanno transennato l'area, attualmente interdetta alla circolazione.

Aggiornamento - ore 9,45

Il Comune segnala la piena del fiume Esino a monte di Jesi: «potrebbero verificarsi tra un paio d'ore fenomeni di esondazione nel territorio comunale- si legge nella nota via Telegram- si raccomanda pertanto di non transitare per alcun motivo né a piedi né con veicoli in prossimità del fiume o di fossi da esso alimentati. «I residenti della zona saranno informati dalla Polizia locale con megafono. Restano chiusi i sottopassi di Via Fontedamo, Via Latini, Via Adeodato Pieralisi (dietro Goldengas), un tratto di Via del Burrone e la strada che porta da Via Agraria a San Marcello. Si registrano allagamenti alla zona industriale (ponte bianco), in Via Piandelmedico ed in altre parti a valle della città. Muoversi con cautela. Per casi di reale esigenza contattare la Polizia locale allo 0731 538234».

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO