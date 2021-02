Maltempo, riunito il Coc al magazzino comunale: mezzi spazzaneve in azione

Alle prime ore di questa mattina è stato riunito il Coc, il Centro operativo comunale della Protezione Civile nel magazzino comunale. Una sede diversa, rispetto alla consueta della Polizia Locale alle Palombare scelta proprio per consentire al personale in servizio di lavorare col distanziamento e tutte le misure di sicurezza previste per via del Covid 19. Mentre nottetempo i mezzi spargisale messi in campo dall’Amministrazione hanno provveduto a salare tutte le principali direttrici per garantire la circolazione, con l’avvio della nevicata sono operativi gli spazzaneve che stanno provvedendo a liberare le strade delle frazioni collinari. Sono 4 i mezzi spazzaneve e spargisale impegnati sia nella zona Sud che in quella a Nord della città. Tutte le strade sono attualmente percorribili con gomme termiche. «Il piano neve ha subito funzionato con i mezzi, tecnici e operativi del magazzino comunale. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando da ieri sera per garantire la percorribilità e sicurezza delle strade. Continuiamo ad essere sul campo e fornire ulteriori informazioni sull’evoluzione della situazione. Ricordo che è attivo il numero del COC 071-2223067» afferma l’assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi.

Mezzi pubblici

I servizi pubblici da e per la città subiscono delle variazioni per via delle condizioni di maltempo. Conerobusha reso noto stamane che da e verso Castelfidardo, Recanati, Loreto, Osimo e Filottrano saranno apportate riduzioni del numero delle corse fino al miglioramento delle condizioni di viabilità. Nell'urbano di Ancona al momento la linea 24 non transita in zona ISTAO, ma ferma alla rotatoria di Via Buozzi. Le linee 21 e 33 sono sostituite dal bus navetta 21/33 di collegamento con il Pinocchio di Ancona. La linea 46 è al momento soppressa. Linea 22 termina non raggiunge Via Brecce Bianche, ma termina e riparte da Via Pastore. Linea 42 non raggiunge Villa Romana, ma termina e riparte da Via Gioberti. Per le modifiche e ripristino delle corse si consiglia di visionare la pagina Facebook di Conerobus costantemente aggiornata.