Maltempo, Trenitalia avverte i viaggiatori: «Possibili ritardi o cancellazioni»

ANCOAN - Maltempo nelle Marche: Trenitalia avverte i cittadini in previsione di pioggia e vento che dovrebbero abbattersi pesantemente in tutta la Regione: «Possibili ritardi o cancellazioni, non mettetevi in viaggio se non strettamente necessario». E' quanto si legge in una nota da parte di Trenitalia. Ecco il testo integrale.

«A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia».