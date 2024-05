Pioggia e temporali. Nuova allerta meteo in Regione: ecco le previsioni per i prossimi giorni

MARCHE - Anche oggi, giovedì 16 maggio, in molte regioni italiane sarà una giornata di temporali potenzialmente molto forti. Nelle Marche è stata diramata un'allerta gialla. In queste ore sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento.

Le previsioni per il weekend 18-19 maggio

Che tempo farà nei prossimi giorni? Sempre secondo 3bmeteo.com, venerdì 17 la circolazione ciclonica perderà vigore, ma sarà ancora in grado di innescare qualche rovescio o temporale sparso al Nord, pur questa volta in genere meno intenso e diffuso, alternato a maggiori momenti soleggiati. Tempo sostanzialmente soleggiato al Centrosud, sebbene non si escluda qualche focolaio temporalesco localizzato tra Toscana, Umbria e Marche, in rapido movimento da Ovest verso Est. Caldo in parziale attenuazione al Sud, rialzo termico al Nord. Nel weekend invece la situazione potrebbe farsi più insidiosa in particolare al Sud dove potrebbe giungere qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità. Occasionali fenomeni pure al Centronord ma in un contesto in prevalenza soleggiato.