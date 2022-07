Controsoffitto crollato alla casa di riposo, evacuati alcuni anziani. Tetti divelti ed alberi in strada: la conta dei danni

JESI - Vento, grandine, pioggia e danni in vari quartieri della città. E' questo il bilanco del maltempo che ieri sera si è abbattuto in Vallesina. Danni alle auto in sosta, alberi in strada ed acqua dentro bar e ristoranti. Per fortuna non sono stati registrati dei feriti.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in tutta la città. Sono stati circa 70 gli interventi effettuati durante la notte per alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti e coperture di tetti divelti. La maggior parte degli interventi si è concentrata nello Jesino dove stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco arrivati in supporto dalla Centrale di Pesaro. La squadra di Jesi in particolare è dovuta intervenire in una struttura per anziani a causa del crollo di una controsoffitto che per fortuna non ha interessato nessun ospite. Per sicurezza le persone che risiedevano in quel piano sono state evacuate in un?altro zona della struttura. Interventi ancora in atto.