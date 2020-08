Maltempo nello jesino, alberi e rami in strada: decine gli interventi dei pompieri

VALLESINA - Nella tarda serata di ieri sera i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la zona dello jesino. Circa 35 gli interventi svolti nella notte soprattutto per alberi e rami caduti in strada, tettoie divelte dal vento e insegne pericolanti. Per fortuna, nonostante gli enormi disagi, nessuno è rimasto ferito.

