Allagamenti, alberi caduti e case isolate: oltre 50 richieste di aiuto e non è finita

Alla fine sono stati oltre 50 gli interventi svolti oggi in tutta la provincia di Ancona per la perturbazione che ha colpito tutte le Marche. Alberi caduti, sottopassi allagati e acqua dentro i locali seminterrati. Città particolarmente colpita quella di Jesi dove ci sono stati diversi sottopassaggi completamente inondati e diverse famiglie che abitano nella zona del canile comunale, sono rimaste isolate. A Gallignano un albero è caduto su 2 auto parcheggiate (foto in basso). Solo per pura fortuna nessun ferito.

Vento forte e nubifragi che hanno causato danni anche alle colture, soprattutto tra le province di Ancona e Macerata, tra cui i vigneti di Verdicchio e Lacrima di Morro d’Alba. Problemi anche alla viabilità per un incidente sull'asse. Oggi ad Agugliano hanno iniziato a cadere chicchi di grandine grossi quanto degli acini di uva (VIDEO).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E non è finita perché anche per domani, il bollettino della protezione civile delle Marche parla di “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più insistenti ed abbondanti nel settore centro-settentrionale nella prima parte della giornata, nel settore meridionale durante le ore pomeridiane. Localmente i fenomeni potranno risultare di forte intensità. Non si escludono grandinate o forti raffiche di vento associate ai fenomeni più intensi”

Gallery