Alberi pericolanti e caduti in strada, trenta interventi nella notte: uomo disperso

Trenta sono stati gli interventi di rimozione alberi e rami pericolanti a causa del maltempo questa notte da parte dei vigili del fuoco in tutta la provincia.

A mezzanotte circa le squadre di Fabriano ed Arcevia sono intervenute in località Valleremita, nel comune di Fabriano, in collaborazione con il soccorso alpino, i carabinieri ed il 118, per la ricerca di una persona che si era persa a causa delle avverse condizioni meteo. I soccorritori dopo essersi addentrati all'interno del bosco, sono riusciti a trovarlo in discrete condizioni fisiche. Il personale sanitario si è poi occupato dell'uomo accompagnandolo al più vicino Pronto Soccorso per le cure del caso.