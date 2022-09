Vento, pioggia, blackout e alberi caduti: la sferzata del maltempo

ANCONA - Atteso e arrivato. Il Maltempo si fa sentire soprattutto nell’entroterra. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Interventi per alberi caduti in strada a Osimo, Jesi e Genga. Rami a terra segnalati a San Marcello, in via Serra. Sempre nella zona di San Marcello sono in corso dei blackout. Pioggia incessante da circa due ore, ma senza criticità, nel fabrianese. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

