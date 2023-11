Maltempo, allagamenti nel capoluogo. Chiuso il sottopasso di via Caduti del Lavoro

ANCONA - Chiusa per allagamento il sottopasso di via Caduti del Lavoro e la bretella del parcheggio dello stadio Del Conero. A comunicarlo nella serata di oggi (martedì) è il Comune di Jesi. Il maltempo sta colpendo duramente l'intera provincia e l'abbondante pioggia caduta nel capoluogo sta causando disagi in alcune zone della città.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO