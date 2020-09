Grandine e forte vento, dopo 3 giorni concluse le operazioni di soccorso

ANCONA - Si sono concluse questa mattina le operazioni di soccorso causate dal maltempo che con grandine e vento ha colpito la provincia.

Oltre 300 gli interventi svolti in tre giorni principalmente nell’area anconetana. Sono stati rimossi alberi e rami sulle sedi stradali, in cortili e parchi, si sono messi in sicurezza vetrate, comignoli, antenne, grondaie, tende, tettoie e insegne pericolanti e incombenti su aree pubbliche. I vigili del fuoco dorici, diretti dal Comandante Mariano Tusa, hanno potenziato il dispositivo di soccorso con ulteriori squadre operative ed il supporto di mezzi speciali provenienti da Ascoli Piceno e Macerata al fine di rispondere con la massima tempestività e gradualità alle richieste di intervento pervenute dalla cittadinanza.