Maltempo, alberi caduti e mareggiate. Danni e imbarcazioni e auto in sosta

ANCONA - Sono circa 120 gli interventi svolti dai vigili del fuoco marchigiani per fronteggiare le richieste di soccorso causate dall’ondata di maltempo che ha interessato, nella giornata di ieri, tutta la nostra Regione. Gli interventi effettuati sono stati per alberi o rami caduti sulle sedi stradali, infissi o tettoie pericolanti e danni causati dalle mareggiate. Ad Ancona alberi caduti lungo il viale della Vittoria e luminarie andate distrutte a causa del forte vento. A Marina dorica una barca ha rischiato di affondare e sul posto sono dovuti intervenire i pompieri per riportarla a galla. Paura anche in via Rodi dove un arbusto ha centrato in pieno un'auto in sosta.

Da segnalare l’interruzione in via precauzionale della linea ferroviaria adriatica per un palo caduto in prossimità dei binari, traffico riaperto dopo la rimozione dell’oggetto. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.