Maltempo in provincia, rami in strada ed auto travolta da un albero

ANCONA - Il maltempo si è abbattuto sulla nostra provincia. Fin da ieri mattina pioggia e vento hanno interessato il territorio anconetano provocando purtroppo anche numerosi danni.

A Jesi un albero è caduto su un'auto in sosta che in quel momento era vuota. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ed i pompieri hanno rimosso il grosso albero e messo in sicurezza l'area. Altri interventi hanno invece riguardato il fabrianese, Senigallia e la zona di Arcevia.