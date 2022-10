In coda per ammirare il Vespucci, malori e cadute al porto 

ANCONA - Tutti in fila per l’Amerigo Vespucci, al porto ieri si sono registrati anche alcuni malori. Croce Rossa e Croce Gialla operative al molo san Francesco. I primi hanno soccorso due visitatori a terra, nulla di grave, si è trattato di cali di pressione probabilmente dovuti all’attesa. Entrambi sono stati trattati sul posto.

Malore anche per una donna, soccorsa sempre al molo dalla Croce Gialla insieme all’automedica. Situazione più seria in questo caso, la paziente è stata portata infatti a Torrette per ulteriori esami. Altre due persone hanno avuto bisogno di assistenza per le conseguenze di cadute nell'attesa, ma nessuno in gravi condizioni.