Si accascia alla fermata del bus: corsa in ospedale

ANCONA – Si sentono male in due posti diversi, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Attimi di tensione oggi poco prima delle 14 quando in via Veneto un 50enne si è accasciato a terra mentre stava passeggiando. Sul posto è intervenuta immediatamente l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

I militi sono arrivati anche in piazza Roma alle 14,15 quando un 60enne è crollato a terra mentre si trovava alla fermata dell'autobus. Sono stati alcuni passanti ad avvertire il numero unico d'emergenza 112. Sul posto, la centrale del 118 ha inviato l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla. Il paziente è stato portato al Pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.