Malori in due negozi ed al centro commerciale, raffica di soccorsi in mattinata ad Ancona

ANCONA - Tre malori ed altrettanti interventi questa mattina da parte della Croce Gialla di Ancona. Due si sono verificati in piazza Roma all'interno di due attività commerciali. Nel primo caso una donna si è sentita male all'interno di un negozio di calzature mentre, qualche minuto dopo, un 60enne ha accusato un malore mentre si trovava in un bar. Intorno alle 12 infine, lungo corso Amendola, una donna di mezza età è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari mentre stava effettuando dello shopping in un negozio di abbigliamento. In tutti i casi è intervenuta la Croce Gialla di Ancona. Secondo i soccorritori i malori sarebbero stati causati dal caldo e da alcune patologie pregresse.