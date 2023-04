ANCONA - Due malori nel pomeriggio in strutture alberghiere distinte. Si tratta di un 30 enne, soccorso nei pressi della stazione con un codice di media gravità, e una donna di 37 anni. Quest'ultima è stata portata in ospdale con un codice verde. Sul posto, in entrmbi i casi, la Croce Gialla di Ancona e il 118.