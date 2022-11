Terremoto Ancona | Malore per una ragazza incinta durante la scossa, una donna a terra nel cortile: i soccorsi in città

ANCONA - Malore questa mattina subito dopo il terremoto per una ragazza di 26 anni incinta. E’ successo lungo corso Garibaldi. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, che portato la ragazza al pronto soccorso ginecologico del Salesi.

Un’altra signora, in via Capodistria, è caduta nel cortile nel tentativo di allontanarsi da casa in seguito alla scossa. Non riusciva a rialzarsi. A notare la 60enne sono stati altri residenti, che hanno allertato i soccorsi. Ferita agli arti inferiori, è stata portata a Torrette.

In via Crocioni un uomo ha destato preoccupazione nei familiari, perché subito dopo le scosse non rispondeva alle telefonate. Sul posto la Croce Gialla e i Vigili del fuoco, che hanno trovato l’uomo mentre dormiva: non si era accorto di nulla.