Malori per due bambine, una in negozio l'altra in hotel: entrambe in ospedale

ANCONA - Malori per due bambine ieri, rispettivamente di 9 e 8 anni. La prima ha accusato un malore dentro un'attività commerciale di via Marconi. Sul posto 118 e Croce Gialla, la piccola è stata portata al Salesi con un codice di media gravità.

Paura anche per l'altra ragazzina, soccorsa in preda alle convulsioni in un hotel del centro. La piccola, di origine tedesca, è stata portata al pediatrico anche in questo caso dalla Croce Gialla.