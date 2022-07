Malori e un’anziana caduta in piazza, la lunga mattinata di Croce Gialla e 118

ANCONA - Due interventi per malori stamattina per la Croce Gialla di Ancona. Il primo in piazza Ugo Bassi, dove un uomo di 80 anni si è sentito male. Sul posto, insieme ai volontari, anche l’automedica. L’anziano non ha comunque avuto bisogno del ricovero in ospedale. Nessun ricovero neppure per il 60enne che ha accusato il malore, in questo caso a causa del caldo, lungo corso Garibladi.

Croce Gialla intervenuta anche in piazza Cavour, questa mattina, dove una donna di 82 anni è caduta. E’ stata portata in pronto soccorso, le sue condizioni non sembrano gravi.