Malori e infortuni durante la Regata del Conero: due le donne in ospedale

ANCONA - Sono due le donne finite in ospedale durante la 24° Regata del Conero, andata in scena nella giornata di oggi (domenica) nello stupendo scenario della Riviera. Il primo soccorso è stato effettuato ad una donna di 51 anni che lamentava dei dolori addominali e vomito. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona che l'hanno poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.

Il secondo intervento invece ha coinvolto una donna di 49 anni che si è ferita ad una mano mentre stava effettuando un ormeggio. Per la skipper è stato necessario il trasporto al pronto soccorso del nosocomio di Torrette per medicare la lesione.