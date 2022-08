Raffica di malori verso mezzogiorno, due operai in ospedale: paura anche per una donna

ANCONA - Una donna di 82 anni lungo Corso Matteotti, un operaio di 50 anni a Vallemiano ed un ragazzo di 30 anni in un cantiere navale zona Zipa. Tre malori ed altrettanti interventi della Croce Gialla di Ancona.

La donna si è sentita male mentre passeggiava lungo il corso. Sul posto gli operatori della Croce Gialla coadiuvati dall'automedica del 118. La donna si è poi ripresa e nonostante i consigli del medico ha rifiutato il trasporto in ospedale. Pochi minuti dopo è stata la volta di un operaio di 50 anni, colto da malore mentre si trovava all'interno di un capannone di via Paolucci, nel quartiere Vallemiano. L'uomo è stato preso in cura dagli operatori della Croce Gialla e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Circa mezz'ora dopo ultimo intervento del 118 questa volta in zona Zipa, dove un 30enne si è sentito male mentre si trovava in un cantiere navale. Anche qui la Croce Gialla lo ha caricato in ambulanza e portato all'ospedale di Torrette per accertamenti.