Si accascia per un malore tra la gente: paura per un 40enne in pieno centro

ANCONA- Sono stati i passanti, preoccupati per ciò che stavano vedendo, a lanciare l’allarme e favorire l’arrivo dei soccorsi in tempo per evitare ulteriori complicazioni. A farne le spese un uomo di 40 anni che ieri, 18 agosto, a causa di un malore si è accasciato in pieno viale della Vittoria facendo subito pensare al peggio.

Una volta arrivati sul posto i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, hanno provveduto a tutte le cure del caso trasportando rapidamente il quarantenne all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.