Prova a camminare ma cade, si pensa al malore in realtà è solo ubriaco

ANCONA- E’ stato trasportato all’ospedale di Torrette, in condizioni non gravi, un uomo di 50anni trovato visibilmente ubriaco all’incrocio tra via Isonzo e via Podgora dai sanitari del 118.

L’ambulanza, allertata dai residenti, si è recata sul posto convinta di intervenire per un malore visto che il cinquantenne, da come si riportava nelle richieste d’intervento, provava ad alzarsi e camminare per poi cadere continuamente. Solo sul posto il personale del 118 ha riscontrato le reali condizioni dell'uomo ancora sotto gli effetti dell'alcool.