Rimane un'ora chiuso nel bagno di un negozio: ubriaco colto da malore

ANCONA - Entra in un negozio e chiede di usare il bagno, ma dopo un’ora è ancora dentro e non risponde ai titolari, che preoccupati chiamano il 112. I poliziotti sono intervenuti ieri sera intorno alle 20 in un esercizio commerciale in via Giordano Bruno. I titolari hanno raccontato l’accaduto agli agenti, mentre l’uomo, un nigeriano di 38 anni, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Torrette. Il 38enne, regolare sul territorio, ha avuto un malore a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, ma dopo aver ricevuto le cure sanitarie ha ripreso conoscenza.