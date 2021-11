Colto da un malore in strada: morto un uomo

Malore fatale questa mattina per un ottantenne all'incrocio tra via Togliatti e via Sacripanti, ad Ancona. Stando alle prime informazioni l'uomo stava camminando in strada quando si è sentito male accasciandosi a terra. Sarebbe un residente del quaritere Q2.

Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa che hanno visto il corpo dell'uomo a terra. La tragedia si è verificata intorno alle 11,30.