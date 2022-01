Choc vicino alla chiesa, malore fatale per un uomo

Choc questa sera alle 19 al Pinocchio di Ancona dove un uomo di 76 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco. Il fatto è accaduto in un locale annesso alla palazzina che ospita la Chiesa del Regno di Dio sulla strada della Madonnetta.

Sul posto oltre al personale dell’automedica è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. I soccorritori hanno cercato di rianimare l’uomo per oltre 40 minuti. Per lui non c’è stato nulla da fare. L'uomo al momento del malore si trovava con altre due persone, le stesse che hanno allertato il 118.