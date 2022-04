Si sente male e collassa, muore a 50 anni sul posto di lavoro

JESI - Tragedia sul lavoro questa mattina in un'azienda di via Pastore. Un uomo, a quanto si apprende, avrebbe accusato un malore mentre si trovava sul posto di lavoro ed è morto. Immeditamente sono scattati i soccorsi ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto carabinieri, sanitari del 118 accorsi con le ambulanze e personale Asur per gli accertamenti del caso.