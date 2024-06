Il malore, l'arrivo dei soccorsi e quello (purtroppo inutile) dell'eliambulanza: anziano muore nella sua abitazione

MONSANO – Le prime avvisaglie del malore nel primo pomeriggio, poi le condizioni peggiorate e l’intervento dei soccorritori, che non sono però riusciti a salvare la vita dell’uomo. È morto ieri in un’abitazione della campagna di Monsano un ultraottantenne, deceduto per cause naturali. Dopo la chiamata dei familiari, è intervenuto il personale sanitario della Croce Gialla di Morro d’Alba, che ha praticato un lungo massaggio cardiaco all’anziano per cercare di far ripartire il battito. Sul posto anche l’eliambulanza, atterrata poco distante, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare ed è stato così constatato il decesso.