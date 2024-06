Malore agli uffici delle Poste, corsa in ospedale per un'80enne

ANCONA – Si è accasciata a terra, colta da malore, mentre era all’interno delle Poste Centrali in piazza XXIV Maggio. Il personale della Croce Gialla, con l’Automedica, è intervenuto questa mattina per soccorrere una donna di 80 anni che si è sentita male all’interno dei locali. Dopo aver ricevuto le prime cure del caso sul posto, l’anziana è stata subito trasportata al presidio ospedaliero di Torrette e successivamente è entrata in sala emergenze, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.