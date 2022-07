Aspetta il pranzo ma è troppo ubriaco: si accascia per un malore. Paura in lungo il corso

ANCONA - Un uomo di 50 anni, di nazionalità romena, è stato colto da un malore per abuso etilico mentre aspettava il pranzo lungo corso Mazzini. L'uomo, completamente ubriaco, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno accompagnato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Sul posto anche la polizia per dare supporto agli operatori del 118.