Malore a 30 anni e ubriaca aggressiva nel locale, doppio soccorso in serata

ANCONA - Ubriaca ne locale, aggressiva con i clienti ieri sera. La signora, 50 anni, è stata portata a Torrette dalla Croce Gialla di Ancona ed è stata trattata farmacologicamente.

Intervento di Croce Gialla e automedica anche nei pressi della Banca d'Italia per un 30enne colto da malore. Portato a Torrette in condizioni non gravi.