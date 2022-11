Malore in treno di notte, viavai di soccorritori in stazione: donna al pronto soccorso

ANCONA - Malore in treno mentre il convoglio è all'altezza della stazione di Ancona, scattano i soccorsi per una donna di 50 anni. Il viavai di soccorritori ha catturato venerdì notte l'attenzione dei viaggiatori. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e il 118. La signora, in viaggio verso la Puglia, è stata portata a Torrette per controlli con un codice di media gravità.