Malore a bordo del treno, in stazione arrivano i soccorsi: passeggero in ospedale in gravi condizioni

ANCONA - Doppio malore alla stazione di Ancona ieri sera. Il primo ha colto un uomo di 69 anni che si è sentito male a bordo dell'Intercity diretto a Lecce. E' stato soccorso ad Ancona, prima fermata utile per il convoglio, arrivato al binario numero 3. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e il 118. Le condizioni del passeggero sono apparse subito gravi ed è stato portato a Torrette in codice rosso.

Malore per un'altro uomo, di 66 anni, sempre in stazione e al binario accanto. Quest'ultimo è stato portato in ospedale con un codice giallo.