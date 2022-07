Malore prima della partenza: paura in porto per un giovanissimo turista

ANCONA- Uno grande spavento e nulla più, fortunatamente, per un turista tredicenne di nazionalità francese che ha accusato un malore - probabilmente per il caldo - in nave prima di partire dal porto di Ancona.

A provvedere alle cure necessarie per il giovanissimo, che poi è partito regolarmente, ci hanno pensato i sanitari della Croce Rossa in servizio al terminal crociere e un’automedica territoriale che hanno evitato ulteriori complicazioni.