Malore sugli spalti durante Viterbese-Ancona, il gioco si ferma e scattano i soccorsi

VITERBO - Momenti di paura durante la partita tra Viterbese ed Ancona Matelica. Un tifoso biancorosso è stato colto da un malore intorno al 30' del secondo tempo. Il supporter avrebbe perso conoscenza e per lui è stato necessario l'intervento dei soccorritori. Il tifoso è poi tornato cosciente ed è stato trasportato per accertamenti in ospedale. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Scroscianti gli applausi da parte dei tifosi di casa che hanno accompagnato i soccorritori durante l'intervento. Il gioco è rimasto fermo per circa 5 minuti.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO