Si accascia ai piedi della pianta, malore per una 50enne: soccorsi in spiaggia

Terrazze di Portonovo, malore per una donna questa mattina. Intorno alle 8,30 il personale del gommone di salvamento della baia e la Croce Gialla di Ancona hanno soccorso una 50enne che lamentava forti dolori al costato.

La signora, in vacanza con il marito, si era accasciata ai piedi di una pianta per il forte dolore ed era visibilmente pallida e sudata. E’ stata portata in pronto soccorso con un codice di media gravità.