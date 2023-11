Malore improvviso mentre aspetta l'autobus, uomo perde i sensi davanti agli altri passeggeri

ANCONA - Era diretto in Germania, dove vive, ma è stato colto da un malore mentre si trovava in via Marconi, nei pressi del capolinea degli autobus. E' quanto successo ad un tedesco di 72 anni che, questa mattina, stava aspettando l'autobus con il quale avrebbe raggiunto il suo paese d'origine.

L'uomo ha perso i sensi davanti agli altri presenti e si è accasciato al suolo. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso immediatamente e poi trasportato presso la sala emergenza dell'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna l'uomo sembrerebbe essersi ripreso e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.