Malore al supermercato di prima mattina, scattano i soccorsi per una dipendente

ANCONA . Malore in un supermercato, soccorsa una dipendente. E' successo stamattina, intorno alle 8, in via della Montagnola. I rimi soccorsi alla 44enne sono stati portati dai colleghi di lavoro, poi è intervenuto il personale del 118 e della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata portata in ospedale con un codice di media gravità.