ANCONA - Malore durante la partita tra Ancona e Pontedera, valida per la 21° giornata di serie C (Gruppo B). Al Del Conero uno steward ha accusato un malore e nell'impianto sportivo si è attivata subito la macchina dei soccorsi. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. L'uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.