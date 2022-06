Improvviso malore alla stazione ferroviaria, scattano i soccorsi per una donna

ANCONA - Si sente male nei pressi della stazione centrale, allarme nella tarda mattinata in piazza Rosselli. Una donna di 60 anni ha accusato il malore che probabilmente è riconducibile al caldo. I primi soccorsi sono arrivati dagli agenti della Polizia ferroviaria, poi sono intervenuti anche i medici del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata portata a Torrette in condizioni non gravi.

Sempre la Croce Gialla è intervenuta, poco prima, all’incrocio tra corso Stamira e via Cialdini per una donna di 76 anni caduta a terra dopo essere stata urtata da una macchina. Anche in questo caso è intervenuta l’automedica del 118, insieme alla Polizia locale per i rilevamenti del caso. L’anziana, portata al pronto soccorso, non sembra in gravi condizioni.