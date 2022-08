Malore in spiaggia, momenti di paura nello stabilimento balneare: arriva il quad

ANCONA - Si trovava sulla spiaggia di Palombina e stava prendendo il sole in uno stabilimento balneare, poi il malore improvviso. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto è arrivato il quad della Croce Gialla di Ancona con gli operatori che hanno soccorso l'anziano. Poi è stata richiesta la presenza di un'altra ambulanza che ha trasportato il 78enne all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.