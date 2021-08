Malore in spiaggia davanti ai bagnanti, turista 50enne soccorso dall'idroambulanza

I soccorritori si sono dovuti precipitare alla spiaggia di San Michele per un malore accusato da un turista di 50 anni di origine napoletana.

Altro intervento per la squadra OPSA di Ancona, in presidio presso il porto di Numana,avvenuto ieri pomeriggio alle ore 17.00 circa quando su chianata della Guardia Costiera e del 118, i soccorritori si sono dovuti precipitare alla spiaggia di San Michele per un malore accusato da un turista di 50 anni di origine napoletana.

Per l'uomo è stato necessario il trasporto tramite idroambulanza presso il porto di Numana e poi presso l'ospedale regionale Il turista è stato poi ospedalizzato con un codice di media gravità.