Accusa un malore in spiaggia: 25enne in eliambulanza in codice rosso

Subito sono intervenuti i sanitari del 118 con la Croce Azzurra di Sirolo e l'eliambulanza. Il medico che ha soccorso il giovane si è calato dall'alto con il verricello e lo ha trattato immeditamente sul posto. Una volta stabilizzati i parametri è stato portato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Qui è stato sottoposto agli esami medici del caso.

Malore per un 25enne questa mattina sulla spiaggia libera di San Michele, a Sirolo. A dare l'allarme la ragazza che era insieme a lui e che ha visto il ragazzo accasciarsi a terra, da quanto si apprende a causa del caldo.