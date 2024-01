Accampati in spiaggia, al freddo e al gelo: malore per due senzatetto al Passetto

ANCONA - Li hanno trovato in condizioni disumane, accampati al freddo e al gelo, in un angolo della spiaggia, al Passetto. Soccorsi due senzatetto. È successo questa sera. La chiamata al 112, che ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Rossa, era arrivata per un malore generico ma quando gli operatori sono arrivati sul litorale hanno trovato una decina di stranieri, infreddoliti. Due di loro, pachistani, di 20 e 28 anni, avevano febbre e tosse e altri sintomi influenzali. Sono stati soccorsi e portati in ospedale perché in cattive condizioni di salute. Il gruppo di stranieri, della stessa nazionalità, hanno chiesto aiuto per le condizioni in cui si trovano.