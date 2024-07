ANCONA – Le alte temperature continuano a causare problemi ed a richiedere l’intervento del personale sanitario. La Croce Gialla attorno alle 13 è così dovuta intervenire sulla spiaggia di Palombina per soccorrere una donna di mezza età, che aveva perso i sensi per un malore riconducibile al gran caldo. É stata quindi trasportata all’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

Ancora malori per la morsa del caldo che non si attenua: soccorsa una donna in spiaggia priva di sensi