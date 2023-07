Malore improvviso mentre è in spiaggia con gli amici, uomo in gravi condizioni

ANCONA- È in spiaggia in compagnia degli amici quando all’improvviso accusa un malore. Attimi di apprensione ieri sera intorno alle 20 a Palombina per un uomo di 69 anni che si è sentito male. Nello stabilimento all’altezza del primo cavalcavia provenendo da Ancona, sono accorsi Croce Gialla e automedica. L’uomo è stato portato all’ospedale di Torrette in codice rosso.